Covid-19 : "Madame Meuf" le podcast qui répond au confinement

La rencontre entre Bababam et Hélène Vézier, l’auteure de "Madame Meuf", s’est faite à l’automne 2019 lors d’un concours de pitch. Le podcast a été lancé par la suite en Janvier 2020 et compte aujourd’hui plus d’une soixantaine d’épisodes. "J’avais déjà plusieurs idées de podcasts mais je voulais me lancer avec Madame Meuf. Je me suis présentée au concours de pitch et je l’ai gagné, ce qui m’a permis d’être mise en relation avec Bababam" déclare Hélène Vézier, auteure de "Madame Meuf". "Nous étions à la recherche d’un ou d’une auteure pour une chronique quotidienne d’humour et de fiction et Hélène cochait toutes les cases. Nous avons été séduits par l’écriture, le style et le personnage de Madame Meuf" ajoute Pierre Orlac’h, Fondateur de Bababam...