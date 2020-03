Covid-19 : Jean-Emmanuel Casalta : "Les 44 stations France Bleu ne s’arrêtent jamais"

"Nous enregistrons deux à trois fois plus de visites sur nos supports numériques par rapport aux périodes habituelles."

À la date d’aujourd’hui (samedi, NDLR), les locales de Nice, Guéret et Mont-de-Marsan, qui ont fermé, ont pu rouvrir. Nous travaillons à la réouverture de trois autres stations à Strasbourg, Belfort et Caen. Nous avons mis en place une organisation de mutualisation multi-locale quand on ne peut plus émettre. Mais les stations ne s’arrêtent jamais, tout le monde bascule en télétravail à un moment donné, on continue de produire l’information et les rubriques sur une zone plus large. En toute circonstance, l’offre des 44 sites locaux de France Bleu est disponible, d'une façon ou d’une autre.