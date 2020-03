Covid-19 : Incroyable performance de l'Orchestre national de France

Une performance artistique mais aussi, ne l'oublions pas, aussi technique. Les musiciens apparaissent en mosaïque sur l’écran et donnent l’illusion de jouer tous ensemble. Une belle alternative pour continuer à travailler et à partager leur passion avec les internautes pendant le confinement. Cette vidéo, accessible sur YouTube a été réalisée Dimitri Scapolan et Didier Benetti (arrangement).

Formation de Radio France, l’Orchestre National de France est le premier orchestre symphonique permanent créé en France. Fondé en 1934, il a vu le jour par la volonté de forger un outil au service du répertoire symphonique.