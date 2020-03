Covid-19 : France Bleu met en place 16 antennes régionales

"Cette décision poursuit le double objectif de réduire drastiquement la présence de nos équipes dans les stations, afin de leur éviter un maximum de déplacements, d’accentuer l’étanchéité des mesures barrières, et de renforcer notre capacité à assurer notre mission de service public tout au long de cette crise, dont nous ne connaissons encore que les prémices. Il nous faut anticiper l’impact à venir de la pandémie et préserver les femmes et les hommes qui font France Bleu au quotidien" a expliqué Jean-Emmanuel Casalta.