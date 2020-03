Covid-19 : France Bleu diffuse "A nos héros du quotidien" les soirs à 20h

Depuis jeudi soir, France Bleu rend hommage à toutes celles et ceux qui sont en première ligne sur le terrain et permettent que la vie continue de la manière la plus fluide possible. France Bleu appelle toutes les radios de France à s’approprier, reprendre et déployer sa nouvelle initiative : "que chacun se filme à sa fenêtre à 20 h avec en arrière-plan le titre de Soprano diffusé à 20 h sur France Bleu et les applaudissements destinés à toutes ces personnes". À poster et partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag #NosHerosduQuotidien.