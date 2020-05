Covid-19 : Europe 1 diffuse un documentaire sonore consacré au coronavirus

Entourée de Nicolas Bouzou et Jean Viard, qui décrypteront au micro d'Europe 1 ces événements, Nathalie Levy recueillera également les témoignages des soignants en première ligne de la crise sanitaire.

Le documentaire sera également disponible dès le 8 mai dans une version podcast en six épisodes sur Europe 1.fr, Apple podcasts, Google podcasts et toutes les plateformes habituelles d'écoute. Il est réalisé par Laure Dautriche, réalisé et produit par Sébastien Guidis avec la précieuse collaboration du service documentation d’Europe 1.