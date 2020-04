Covid-19 : Connect lance une offre SaaS gratuite

"Le travail à distance étant la norme actuelle dans une grande partie du monde, la nécessité d'une solution de surveillance et de contrôle puissante, efficace mais simple à utiliser est plus nécessaire que jamais. L'ensemble du secteur est touché mais il est essentiel de continuer à acquérir, produire et distribuer du contenu de haute qualité pour le public" rappelle Connect. "Il est primordial pour nous d’apporter notre contribution afin de soutenir nos clients et partenaires pendant cette période difficile durant laquelle notre santé et nos entreprises sont affectées. Nous avons donc accéléré le lancement de notre nouvelle offre SaaS, initialement prévue pour le salon NAB, pour que les entreprises puissent bénéficier tout de suite de cet outil de télésurveillance qui leur sera grandement utile durant cette période", Christophe Poulain, Président de Connect.