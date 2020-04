Covid-19 : Champagne FM offre des tablettes et des repas à un EHPAD

Vendredi 24 avril, une auditrice et soignante au sein d'un EHPAD de la région lançait un appel à l'aide sur la radio Champagne FM afin de l'aider à trouver des tablettes pour organiser des appels vidéos entre familles et résidents.

Nico Super-Héros (9h-12h) a donc activé son réseau toute la matinée et, ensemble, grâce à la générosité des auditeurs de plusieurs partenaires, Champagne FM a collecté 8 tablettes numériques pour les résidents de l'EHPAD de Vertus dans la Marne.

Et pour finir sa mission en beauté, Nico Super-Héros a fait livrer un buffet pour tout le personnel de l'établissement.