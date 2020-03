Covid-19 : Champagne FM mobilisée pour ses auditeurs

Plusieurs émissions spéciales ont été proposées, notamment dimanche matin, au lendemain des annonces du Premier Ministre Édouard Philippe. Chaque jour, de 6h à 10h et de 16h à 20h, les auditeurs sont invités à intervenir sur l'antenne pour témoigner de leur situation, partager leurs expériences et poser des questions auxquelles la rédaction s'attache à trouver des réponses auprès des professionnels de santé, élus locaux, chefs d'entreprise, spécialistes du droit du travail... Les journalistes de Champagne FM donnent également les informations en temps réel concernant l'évolution de l’épidémie sur le site champagnefm.com.

Comme l'a rappelé, Jean Rottner, le Président de la région Grand Est, hier matin sur l'antenne de Champagne FM, cette région est désormais la plus touchée de France par le virus et "la situation peut devenir dramatique".