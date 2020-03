Covid-19 : Audiopole réduit les effectifs de son personnel actif

À Audiopole, le télétravail a été mis en place pour certaines fonctions administratives et commerciales : "notre magasin peut livrer et recevoir des marchandises et le service SAV reste en partie ouvert". D’autre part, en cas de problème sur du matériel sensible et, pour les clients bénéficiant d’un contrat de maintenance, les interventions sur site (si celui-ci le permet) sont opérationnelles.Pour joindre le service commercial, administratif ou support technique, les clients peuvent contacter leur interlocuteur habituel sur son téléphone mobile, son adresse e-mail (prenom.nom@audiopole.fr) ou à défaut envoyez un mail à contact@audiopole.fr