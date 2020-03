Covid-19 : Alouette fait face et mobilise son antenne

"La matinale se tient par exemple en duplex entre notre grand studio et le domicile de notre animatrice Julie qui a aménagé un home studio dans sa buanderie. Plus que jamais, toute la rédaction d'Alouette est à pied d'oeuvre pour relayer les informations locales, les conseils sanitaires et les initiatives solidaires dans ses flashs et sur alouette.fr".

Sur les réseaux sociaux, Alouette a lancé hier le hashtag #UnPeudAmour : "les commentaires et les photos de soutien de la part de nos auditeurs se comptent par centaines. Alouette mettra tout en oeuvre pour faire perdurer cette solidarité pendant toute la durée du confinement".