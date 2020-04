Covid-19 : 100% bouleverse ses programmes pendant le confinement

Toute l’équipe de la rédaction de 100% est déployée en télétravail ou sur le terrain pour raconter et décrypter l’info. Les spécialistes de 100% (médecin, psy, prof ou coach) sont à l’antenne tout au long de la journée pour aider et accompagner les auditeurs dans cette période inédite avec notamment l’opération "On pense à toi" pour appeler un être cher et passer à l’antenne en direct. Et aussi l’émission "On chasse l’emploi" pour aider à pallier le manque de soignants.

"L'info en temps réel, les bons plans et les belles initiatives pendant le confinement : c'est sur 100% et nulle part ailleurs" précise l'équipe.