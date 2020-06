"Contrepied", le podcast qui parle du sport autrement

Prendre le contrepied du résultat, en évoquant des destins extraordinaires, en interviewant des experts dans leur domaine, qui distilleront des anecdotes, et vous emmèneront sur une autre voie, moins axée sur la performance et plus centrée sur l'humain, c’est la promesse de "Contrepied". Dans ce podcast Baptiste Mandrillon reçoit des athlètes, mais aussi ceux qui oeuvrent dans l'ombre, loin des objectifs. Pour le premier épisode, l’ancien nageur Camille Lacourt évoque la gestion de l’après-carrière d’un athlète de haut-niveau. Rien n’est éludé : la notoriété, l’argent, le succès autant que l’échec, indissociables l’un de l’autre sont autant de sujets évoqués durant ce moment d’échange. Les podcasts "Contrepied" sont disponibles sur toutes les plateformes dédiées (Apple Podcast, Spotify, Deezer) ou directement ICI