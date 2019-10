Contact FM devient le premier média namer avec la "Contact Pévèle Arena"

En outre, son pôle Business et Développement "Contact FM Publicité" sera en charge de la commercialisation des différents espaces de l’Arena mais également du centre culturel le PACBO. C’est la première fois qu’un média accole son nom à un équipement de ce type.

Un naming qui se veut "innovant, pertinent et impliquant", pour les deux partenaires Contact FM – SPL de la Pévèle et qui "donnera à l’enceinte, l’envergure d’une salle de référence dans les Hauts de France, pour l’organisation d’événements culturels, sportifs et commerciaux".

Une opportunité et une réelle volonté de co-construire qui a animé la Présidente du conseil d’administration, Marie-Christine Filareto et qui a convaincu les élus du territoire Pévélois.