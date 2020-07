Contact FM Publicité se dote d'un site Internet

Contact FM Publicité commercialise les espaces publicitaires de Contact FM, Champagne FM, RDL et Mona FM sur les régions Hauts-de-France et Grand-Est. Contact FM Publicité est au service des annonceurs locaux et touche quotidiennement 578 000 auditeurs sur la cible 13 ans et +."Pour les annonceurs, c’est la garantie d’une relation de proximité et d’une véritable expertise locale de notre équipe quotidiennement présente sur le terrain" indique un communiqué...Le site est accessible ICI