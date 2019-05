Grâce à la diversité des médias, l’importance qu’ils ont pris dans notre quotidien, le phénomène du partage d’informations a explosé. Certes très critiquée mais essentiel à la société, la presse reste un des moyens les plus efficaces pour se tenir informé des actualités : 89% des Français déclarent que la fonction d'un média permet de se tenir informé et pour 70% à se forger une opinion.

Politique, environnement, questions de société et économie sont les sujets qui les intéressent le plus...

Du fait du thème de cette 26e célébration de la liberté de la presse, "Médias pour la démocratie : le journalisme et les élections en période de désinformation", Kantar a donc cherché à comprendre comment les médias impactent les Français...