"Comment garder les idées claires ?" : un forum avec France Culture

Pour lutter contre la désinformation et comprendre ses modes de propagation, des scientifiques, des philosophes, des historiens, des sociologues s’expriment tout au long de cette journée de mardi sur" la recherche de la vérité". Une journée avec les producteurs de France Culture ("La Méthode Scientifique", "Le temps du débat", "CulturesMonde" et "Les Chemins de la Philosophie"), ils répondront à travers un atelier interactif et quatre débats dans le Grand amphithéâtre de la Sorbonne. L'ensemble des enregistrements fera l'objet d'une diffusion à l’antenne lors d’une journée spéciale, ce vendredi 20 décembre