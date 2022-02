ClubHouse : tout savoir sur la monétisation

Pour y participer rien de plus simple. L'application ClubHouse est désormais disponible gratuitement et sans invitation sur l' Appstore et sur Android . Une fois téléchargée, il vous suffit de cliquer sur ce lien et de vous abonner au Club LePOD.club - 100% Podcast . De là, vous pourrez très facilement devenir membre du Club et cliquer sur les différentes rooms que nous planifions. En cliquant sur la petite cloche. Cela vous permettra de pouvoir être alerté des rooms.Vous trouverez, ci-dessous, le calendrier avec les différentes rooms programmées si vous désirez les ajouter dès maintenant à vos agendas. Et si les Rooms de la Saison I vous intriguent, les dernières sont disponibles en replay dans notre partie Nos Podcasts/ClubHouse sur le site du magazine LePOD