Claudio Capéo à bord du bateau de France Bleu Alsace

Le moment fort et marquant de cette journée est fixé à 18h en direct d’un bateau "Batorama". Un bateau aux couleurs de France Bleu Alsace qui navigue au fil de l'eau, en centre-ville de Strasbourg.

Ce sera une heure d'émission comme chaque vendredi à bord de ce studio totalement aménagé. "C’est la première fois qu’une radio décentralise de façon permanente chaque vendredi une émission complète à bord d’un bateau totalement transformé et propose une retransmission en direct et en continu pendant la croisière" indique France Bleu Alsace.