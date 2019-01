Classic 21 : 37 ans de carrière à la RTBF pour Marc Ysaye

Depuis maintenant au moins un an Marc Ysaye prépare cette transition avec son équipe. "J’ai vraiment changé mon management dans la dernière année en déléguant de plus en plus pour que l’équipe actuelle puisse être autonome dans la direction de la chaine. J’ai eu la chance d’avoir autour de moi une radio avec des gens formidables. Mon plus grand souhait est que le bébé continue à grandir".

Etienne Dombret, désormais capitaine de Classic 21, partage cette vision et l’ADN Classic Rock de la chaine. Son ambition aujourd’hui à la tête de Classic 21 ? Pérenniser le succès de la radio en mettant plus encore en valeur le patrimoine du Rock tout en offrant de la visibilité aux groupes talentueux qui émergent.