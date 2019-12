Classement ACPM : le Groupe 1981 progresse fortement

Le Groupe 1981 dépasse donc pour la première fois la barre des 5 millions avec ses 90 radios et webradios. À noter les bons scores renouvelés de Oui FM et Latina qui sont dans le Top 20 des radios les plus écoutées, respectivement à la 12e et 17e place. Dans le détail, Oui FM a enregistré 2 678 447 écoutes actives, Latina 1 234 321 écoutes actives Voltage 418 581 écoutes actives, Vibration 397 046 écoutes actives, Swigg 257 019 écoutes actives en France, Wit FM 244 992 écoutes actives, Forum 84 515 écoutes actives en France et BlackBox 78 731 écoutes actives en France.

Le Groupe 1981 est le premier groupe indépendant de radios avec près de 1.8 million d’auditeurs quotidiens avec 10 radios.