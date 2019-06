Cinq stations France Bleu recherchent la révélation musicale régionale de l’année

Cinq talents locaux élus dans chacune de ces stations (France Bleu Isère, France Bleu Pays d’Auvergne, France Pays de Savoie, France Bleu Drôme Ardèche et France Bleu Saint-Étienne Loire) s’affronteront lors d’une grande finale enregistrée au Fil de Saint-Étienne ce mardi 18 juin. Les 5 finalistes sont Ilea (France Bleu Pays d’Auvergne), Leila Huissoud (France Bleu Isère), Auren (France Bleu Pays de Savoie), Marion Elge (France Bleu Drome Ardèche) et RLM (France Bleu Saint-Étienne Loire).

Cette soirée parrainée par Richard Gotainer sera enregistrée par France 3 Auvergne Rhône Alpes et diffusée ce jeudi 20 juin après le soir 3 et sur les 5 antennes régionales de France Bleu, ce vendredi 21 juin entre 19h et 20h.





Le Crédit Mutuel, le département de la Loire, La Tribune Le Progrès, France 3 AURA, la SACEM et le FIL de Saint-Étienne sont partenaires de l’édition 2019.