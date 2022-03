Cinq priorités stratégiques pour le plan annuel de la BBC

Le rapport pour la ériode 2022/2023 définit cinq priorités stratégiques pour l'ensemble des équipes : renforcer l'impartialité, créer un contenu distinctif à fort impact, transformer l'offre et les capacités numériques, accélérer la croissance commerciale et mondiale, mettre en œuvre la réforme de la BBC, se rapprocher du public à travers le Royaume-Uni et gérer l'impact de la première année du nouveau règlement des droits de licence.

L'amélioration de la personnalisation de BBC iPlayer et de BBC Sounds, le déploiement d'une nouvelle application BBC News (l'application actuelle a été publiée pour la première fois en 2010) comptent parmi les nombreux défis qui attendent la BBC sur cette période. Néanmoins, la BBC devra aussi réaliser 285 millions de livres sterling d'économies annuelles d'ici 2027/28 et répondre à la surinflation, toujours croissante du marché des médias.