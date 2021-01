"Ciel d'Afrique", le nouveau podcast de RFI

En partenariat avec "L’Astronomie Afrique", Caroline Lachowsky, journaliste et productrice de l’émission "Autour de la question", et le planétologue Sylvain Bouley partagent chaque mois avec les auditeurs l’éphéméride du ciel vu d’Afrique. Les deux premiers épisodes de novembre et de décembre ainsi qu’une émission dédiée sont à écouter sur rfi.fr. Cette chronique est également à retrouver tous les mois sur l’antenne de RFI dans l’émission "Autour de la question".