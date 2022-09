Christophe Betbeder, nouveau Délégué Général du SNRL

Père de trois enfants, quarante-cinq ans, ingénieur océanographe, diplômé de l’École nationale supérieure des techniques d'armement (ENSTA Brest) après une maîtrise de sciences physique à Pau, trilingue basque français espagnol et passionné par la linguistique, Christophe Betbeder a été choisi pour occuper le poste de Délégué Général au Syndicat National des Radios Libres (SNRL).

Aujourd'hui, Christophe Betbeder, souhaite "porter son énergie et ses compétences au service de l’ensemble des radios locales associatives de France et d'outre-mer, sans jamais oublier cet ancrage territorial qui a forgé ses convictions sur la richesse et la nécessité d'une communication locale ouverte sur le monde".