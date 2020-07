Chérie offre un jardin de rêve à l’un de ses auditeurs

"Être bien chez soi, c’est essentiel et on en a encore pris plus conscience dernièrement. Cet été, Chérie invite donc ses auditeurs à faire de leur balcon ou de leur jardin, un lieu dans lequel ils ont vraiment plaisir à être. Nous n’avons pas tous la main verte, nous n’avons pas tous le temps de nous occuper de notre chez nous ou à l’inverse, si nous avons de grands projets, une équipe professionnelle nous aidera à aller plus loin ! On n’oubliera pas le transistor DAB+ pour écouter Chérie au jardin" a expliqué Lydwine Derny, en charge du marketing à Chérie Belgique.