Changement de cap pour majelan

"Le 7 juillet prochain, nous lancerons une toute nouvelle application majelan entièrement dédiée à l’accomplissement personnel et nous vous offrirons la possibilité de l’explorer gratuitement pendant 1 mois" expliquent Mathieu Gallet et Arthur Perticoz. "Plus que jamais, nous nous engageons pour vous permettre de devenir acteur de votre vie et d’y trouver du sens grâce à des contenus audio positifs et enrichissants". Pour Arthur Perticoz : "En toute honnêteté, on a raté des choses, raté des moments, raté des explications. On a difficilement réussi à nous faire comprendre". Quelques mois après son lancement (le 4 juin 2019) les deux dirigeants s'interrogent : "tout ça, ça sert à quoi ?" se demande Mathieu Gallet qui évoque un "doute constructif".