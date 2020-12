Changement d'actionnariat chez Nouvelles Écoutes

Julien Neuville, co-fondateur, devient actionnaire majoritaire et président du studio Nouvelles Écoutes. La direction éditoriale du studio et ses équipes restent inchangées , Nouvelles Écoutes continue et continuera de porter à travers ses programmes un regard aiguisé sur l’humain et le monde, œuvrant pour "une société plus inclusive et plus libre". "Quand nous avons lancé Nouvelles Écoutes, je n’avais pas la moindre idée que nous arriverions là où nous sommes aujourd’hui. Que ce soit les hauts ou les bas, je n’aurais pas souhaité meilleure acolyte que Lauren. Avec La Poudre, elle a créé un mouvement, libéré une parole qui depuis s’est insérée dans des espaces et des discussions qui étaient inimaginables il y a cinq ans. Je lui souhaite le meilleur pour la suite ! Je suis extrêmement heureux et fier de poursuivre l’aventure avec une équipe engagée, créative et exigeante dans tout ce qu’elle entreprend" a indiqué Julien Neuville.