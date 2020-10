Champagne FM : un podcast sur l'élection américaine

Champagne FM promet de recueillir les témoignages d’auditeurs pour certains expatriés aux États-Unis, comme Aurélie représentante d’une marque de Champagne à Chicago qui racontera son expérience et sa participation au scrutin en tant que Franco-Américaine. D'autres, comme Rachel, américaine et joueuse au Stade de Reims, vivront l’élection à distance depuis la France. Amandine, femme de militaire qui rejoindra prochainement son époux au Texas, livrera aussi ses attentes quant à l’élection du prochain président.

Ce podcast sera accessible du lundi au vendredi sur le site internent de Champagne FM et sur toutes les plateformes d’écoute de podcasts.