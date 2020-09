Champagne FM et L'Union - L'Ardennais lancent le podcast "Enquêtes"

Le premier numéro du podcast "Enquêtes" revient sur le meurtre d'un jeune homme dans un parc public de Mourmelon-le-Grand. Une affaire qui avait eu un retentissement national au moment des faits, en juin 2018. C'est une journaliste de L'Union, Marie Charrier, qui raconte les débuts de cette enquête. "Cette affaire aux multiples rebondissements devrait être jugée prochainement par la cour d’assises des mineurs puisque les deux principaux suspects avaient moins de 18 ans au moment des faits" rappelle le quotidien régional. Ce nouveau rendez-vous, en accès gratuit sur les sites Champagne FM et L'Union - L'Ardennais, et toutes les plateformes de podcasts, plonge l’auditeur dans les coulisses des grandes affaires de la région. Enquêtes" est disponible sur Deezer , sur Spotify et sur TuneIn