Cet été, le sport féminin est à suivre sur franceinfo

Éditions spéciales, suivis en direct, reportages, témoignages... Journalistes, sportifs, experts et consultants de franceinfo se donnent rendez-vous sur les antennes radio et numériques de la chaîne. Et notamment dans le cadre de L'étoile Bleue avec Fabrice d’Almeida : un format audio et vidéo à retrouver sur franceinfo.fr et les réseaux sociaux de franceinfo. Souvenirs d’enfance, sportif modèle, entraîneur inspirant... qu’est ce qui a inspiré les joueuses de l’équipe de France de football et les a poussé à devenir championnes ? Pendant l’Euro de football, 11 joueuses se confient au micro de Fabrice d’Almeida.

Rappelons aussi que tous les matches des Bleues sont à vivre en direct sur franceinfo avec Jean-Pierre Blimo.