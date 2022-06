Cet été, franceinfo mise sur l'actu sportive

Journées spéciales, reportages, décryptages, suivis des matches et étapes en direct... Sportifs, consultants et experts de franceinfo se donnent rendez-vous à l’antenne pour faire vivre cet été sportif et haut en couleur. Parmi les rendez-vous, "Les informés du Tour" (du lundi au vendredi, de 11h20 à 12h) avec Fabrice Rigobert qui s'installera en direct du village départ. Fabrice Rigobert et ses invités passeront en revue la course, les régions, les performances...

Par ailleurs, "Le club Tour franceinfo L’Équipe" (du lundi au vendredi, de 19h40 à 20h) offrira un bilan quotidien de l’étape du jour avec les journalistes sportifs de franceinfo et du journal L’Équipe, entourés de leurs invités.