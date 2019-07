Cet été, RFI propose une fiction radiophonique inédite

À travers son intrigue et ses personnages hauts en couleur, ce feuilleton radiophonique aborde par le divertissement les questions de sexualité, de maternité, de violences ou de droit à l’émancipation des femmes. "C’est la vie !" propose un regard franc et humain sur une Afrique complexe, surprenante et attachante, où différents individus se croisent, s’aiment, se détestent et essaient de se comprendre. Cette série de 31 épisodes est l’adaptation radio des deux premières saisons de la série télévisuelle éponyme diffusée sur TV5Monde, A+ et les chaînes nationales ouest africaines.