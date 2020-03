César de la meilleure actrice pour "Alice et le maire" soutenu par franceinfo

Le César de la meilleure actrice a été attribué à Anaïs Demoustier pour son rôle dans "Alice et le maire". Ce film de Nicolas Pariser raconte l'histoire du maire de Lyon qui se rapproche d'une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

franceinfo tient également à féliciter les autres films soutenus par la chaîne qui étaient nommés aux César 2020 : "Adults in the room" de Costa-Gavras, "Camille" de Boris Lojkine, "Les Eblouis" de Sarah Suco, "Les Hirondelles de Kaboul" de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec et "Seules les bêtes" de Dominik Moll.