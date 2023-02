Céline Pigalle nommée directrice de France Bleu

"Il faut une nouvelle impulsion pour France Bleu. J’ai décidé de la confier à une grande professionnelle des médias. Céline Pigalle connaît la radio et a dirigé de grandes rédactions. Femme de caractère et de convictions, d’écoute et de décision, elle mettra tout son savoir-faire et toute son énergie à porter haut la promesse de France Bleu, média de proximité et d’écoute qui est un pilier de l’utilité du service public audiovisuel. Nous voulons ensemble construire un avenir enthousiasmant pour France Bleu, ses équipes et ses auditeurs" a indiqué Sibyle Veil, dans un courrier interne adressé aux salariés de France Bleu, ce lundi 6 février.