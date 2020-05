Cécilia Ragueneau, nommée directrice des marques et du développement de Radio France

Cécilia Ragueneau rejoint le groupe Canal+ en 2000 après une expérience en cabinet d’études et de conseil. Elle exerce au sein du groupe Canal+ successivement les fonctions de direction des études, du marketing et du digital. A ce titre, elle a contribué à la stratégie des marques et au développement éditorial de Canal+ et des chaînes thématiques, puis au rayonnement des contenus sur le digital.

En 2011, Cécilia Ragueneau est nommée directrice générale de la chaîne d'information iTélé. En janvier 2017, elle prend la direction générale de RMC au sein du groupe Altice. Puis, en novembre 2018, rejoint le Groupe BVA à la direction générale adjointe.