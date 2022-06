Ce vendredi, Mouv' s'invite chez un auditeur

Préalablement tiré au sort pour participer à ce dispositif, il transformera pour l'occasion son salon en studio de radio et participera à la matinale "Coffee Show". Une expérience unique pour cet auteur. Tout au long de l'année, les équipes de Mouv' sont présentes partout sur le territoire, à travers des émissions, des événements partenaires, des actions d'éducation aux médias, avec l'objectif de rester proche de ses auditeurs et de sa communauté.

Du lundi au vendredi, de 6h à 9h30, Vivi et son équipe prennent le contrôle de la matinale dès 6h. Entre l'exclu hip-hop du jour, actualité, réseaux sociaux, sport, ciné, mode et info, ils accompagnent le réveil des auditeurs avec une bonne dose de bonne humeur.