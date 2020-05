Ce samedi, France Musique s'installe au jardin

Nombreux sont les musiciens et les compositeurs à puiser leur inspiration dans les linéaments de la nature. Nombreux aussi sont ceux qui ont fait le choix de vivre loin des grandes villes, pour se ressourcer au milieu des bienfaits de la verdure. Et le confinement offre à tous les chanceux qui ont un petit lopin de terre, tout le loisir de s’en occuper. Les uns taillent, les autres récoltent. Certains se nourrissent de leur jardin potager, d’autres cultivent les couleurs de leur jardin d’agrément. Depuis le Jardin d’Eden, l’harmonie des plantes et des fragrances ont sans cesse fasciné. Au Moyen-Âge, on fantasme le "locus amoenus", ce lieu amène, idyllique, où l’Homme vit au cœur d’une nature intacte et sereine, où les oiseaux et tous les animaux voisinent dans une paix universelle.