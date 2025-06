Ce jeudi et ce vendredi, célébrons la radio !

Initiée en 2020 par le président de l’Arcom, Roch-Olivier Maistre, la Fête de la radio est devenue un événement annuel incontournable qui célèbre la richesse et la diversité du paysage radiophonique français. En rassemblant les acteurs de la radio de tout le pays, cet événement vise à promouvoir l’innovation, la créativité et l’engagement envers l’écoute et la création de contenus radiophoniques de qualité.Pendant ces deux jours, les stations locales et nationales redoubleront d’efforts pour offrir à leurs auditeurs des contenus uniques et engageants. Les auditeurs peuvent s’attendre à des émissions inédites, des interviews exclusives, des concerts en direct, des débats interactifs et bien plus encore. Chaque radio est libre d’organiser un événement qui lui est propre.