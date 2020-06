Ce dimanche, Toulouse FM fête la musique

Ce dimanche 21 juin, de 18h à 22h, le "Toulouse FM Bus" (lire ICI ) déambulera dans les rues de la Ville rose et de l’agglomération "au son des hits de l’année et des numéros 1 Latino".Dans le respect de la règlementation, sans rassemblement et en observant les mesures de distanciation sociale, l'équipe de Toulouse FM répondra présente pour faire la fête avec les Toulousains.