Ce 16 juin, France Bleu Mayenne fête ses 40 ans

Entre mai et septembre 1980, alors que les radios pirates se multipliaient sur le territoire, Radio France engageait une réflexion autour de sa présence locale et lançait trois prototypes de radios pour définir le territoire idéal à couvrir. Sont ainsi testés : un modèle de grande radio multi-département et multi-pays (Fréquence Nord à Lille), un modèle départemental à vocation "rurale" (Radio Mayenne à Laval) ainsi qu'un modèle de radio de ville et de ses environs (Melun FM).

L’expérience à Laval s’avère la plus probante et c’est le format de Radio Mayenne qui est retenu pour développer le réseau France Bleu tel qu’il existe aujourd'hui. Le réseau des 44 radios locales de Radio France allait naître.