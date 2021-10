Ce 12 octobre, le DAB+ connaîtra une nouvelle impulsion

Ce déploiement, destiné d’abord à un usage en mobilité, intervient alors que le taux d’équipement des véhicules neufs en récepteurs DAB+ dépasse maintenant 90% (source Jato). On dépasse également les 4 millions de véhicules équipés d’un autoradio DAB+ en France. Au 1er semestre 2021, près de 200 000 récepteurs DAB+ domestiques ont été vendus, soit un doublement des ventes entre 2020 et 2021 (source GfK). Ce déploiement national est complété avec des déploiements régionaux (Dijon, Avignon, Toulon qui sont nouveaux et de nouveaux multiplexes à Marseille). Ces 25 radios s’ajoutent au centaines de services déjà disponibles régionalement et localement en DAB+. Ensuite, le taux de couverture devrait allègrement dépasser 30% de la population...