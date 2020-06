Carton plein pour Indochine avec Virgin Radio

Le groupe mythique a chanté pendant plus d’une heure ses plus grands succès ("La vie est belle", "Un été Français, "3 nuits par semaine",…) et son dernier titre "Nos célébrations" au 56e étage de la tour. À la tombée de la nuit, Nicola Sirkis et oLi dE SaT sont montés sur la plus haute terrasse de Paris pour y interpréter, entre autre, leur chanson emblématique "J’ai demandé à la lune". Ce concert diffusé en live sur les réseaux sociaux de la station a réuni un million de personnes avec le #IndochineEnLiveVirgin qui a été en Top Tweet toute la soirée. Et sur Facebook, le player a été utilisé par 630 000 personnes dont 18 000 connexions simultanées et a comptabilisé 122 000 réactions. Côté Instagram, Virgin Radio signe un record de visibilité grâce à cet événement avec 160 000 vues sur les stories Indochine publiées dans la journée.