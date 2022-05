Cannes : franceinfo fait son cinéma

Chaque jour, su 17 au 28 mai, sur l’antenne de franceinfo, les auditeurs pourront suivre toute l’actualité du festival aux côtés de Matteu Maestracci. Au programme : les sélections du palmarès et les témoignages de réalisateurs, d'artistes et de talents émergents... Des interviews exclusives à retrouver aussi en extraits et en intégralité sur le compte Twitter de la station et sur la chaîne Youtube de franceinfo.