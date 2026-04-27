Canal FM confirme la 3e édition de son Concert Privé

La radio Canal FM confirme le retour de son Concert Privé, un événement inscrit dans sa stratégie de proximité. Cette 3e édition se déroulera le 7 mai à 20h au Centre culturel Maurice Schuman à Hautmont. Depuis sa création, ce dispositif vise à prolonger l’expérience d’écoute en proposant un événement physique en lien direct avec les contenus diffusés à l’antenne. Le concept repose sur un concert à taille humaine, accessible uniquement sur invitation, dans une logique de relation directe avec les auditeurs.

Les deux premières éditions ont permis d’installer ce rendez-vous dans le paysage local. En 2024, la première édition organisée à la Gare Numérique de Jeumont a réuni 250 auditeurs.