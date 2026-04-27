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Lundi 27 Avril 2026 - 07:50

Canal FM confirme la 3e édition de son Concert Privé


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Canal FM annonce la tenue de la 3e édition de son Concert Privé à Hautmont. Après deux premières éditions ayant réuni 250 puis plus de 400 auditeurs, la radio locale poursuit ce dispositif antenne-terrain destiné à renforcer le lien avec ses auditeurs autour d’une expérience musicale accessible sur invitation.



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La radio Canal FM confirme le retour de son Concert Privé, un événement inscrit dans sa stratégie de proximité. Cette 3e édition se déroulera le 7 mai à 20h au Centre culturel Maurice Schuman à Hautmont. Depuis sa création, ce dispositif vise à prolonger l’expérience d’écoute en proposant un événement physique en lien direct avec les contenus diffusés à l’antenne. Le concept repose sur un concert à taille humaine, accessible uniquement sur invitation, dans une logique de relation directe avec les auditeurs.
Les deux premières éditions ont permis d’installer ce rendez-vous dans le paysage local. En 2024, la première édition organisée à la Gare Numérique de Jeumont a réuni 250 auditeurs. 

En 2025, la seconde édition, au Théâtre Jean Ferrat de Fourmies, a accueilli plus de 400 participants . Lors de cette édition, les auditeurs ont assisté à près de deux heures de concert, dans un format favorisant la proximité avec les artistes et une expérience immersive.

Une programmation alignée avec l’identité musicale

Pour 2026, Canal FM propose une programmation en cohérence avec son positionnement musical. Le plateau réunit Manon Lisa, Elliott, Emma, Oria, Will Brown ainsi que Génération Céline, un spectacle hommage à Céline Dion.
Cette programmation associe artistes émergents et propositions installées, dans une logique éditoriale proche de celle de l’antenne.
Comme lors des précédentes éditions, l’accès au Concert Privé repose exclusivement sur un dispositif antenne. Les invitations sont à gagner à partir du 27 avril, renforçant l’articulation entre diffusion radio et activation terrain.


Tags : Canal FM, concert, proximité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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