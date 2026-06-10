La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 10 Juin 2026 - 06:50

Nostalgie Charente-Maritime mise sur l’événementiel local avec une croisière privatisée


Notez


Nostalgie Charente-Maritime a organisé une opération événementielle réunissant 180 invités sur le Vieux-Port de La Rochelle. La station a privatisé le bateau L’Espérance de la Compagnie Interîles pour accueillir auditeurs et partenaires dans le cadre d’une "Nostalgie Party". Une initiative qui s’appuie sur une mécanique antenne locale et illustre la place de l’événementiel dans les stratégies de fidélisation et de proximité des radios locales.



Vous aimerez aussi
Le jeudi 4 juin, Nostalgie Charente-Maritime a rassemblé 180 invités à l’occasion d’une "Nostalgie Party" organisée sur le Vieux-Port de La Rochelle. Pour cette opération, la station a entièrement privatisé L’Espérance, bateau de la Compagnie Interîles, le temps d’une soirée dédiée à ses auditeurs et aux clients de sa régie publicitaire locale. L’événement reposait sur une mécanique antenne entièrement locale puisque les participants ont obtenu leurs Pass VIP directement à l’antenne en réagissant aux tops départs diffusés dans le programme local de Nostalgie Charente-Maritime.
Cette activation a permis à la station de prolonger la relation avec son audience au-delà de l’écoute et de valoriser son ancrage territorial à travers une opération menée exclusivement à l’échelle locale.

Une opération mêlant fidélisation des auditeurs et relation annonceurs

À travers cette initiative, Nostalgie Charente-Maritime poursuivait un double objectif : remercier ses auditeurs les plus fidèles tout en réunissant les partenaires commerciaux de la station autour d’un moment partagé. La soirée a été rythmée par un blind test musical, un cocktail dînatoire et un DJ set assuré par Bruno Virlogeux, animateur de l’antenne locale. A
u-delà de l’aspect événementiel, l’opération illustre la capacité d’une radio locale à mobiliser simultanément son antenne, son audience et son réseau d’annonceurs dans le cadre d’une action de terrain. Cette "Nostalgie Party" s’inscrit ainsi dans une logique de proximité, en associant animation d’antenne, fidélisation des auditeurs et relation avec les acteurs économiques du territoire.
Nostalgie Charente-Maritime mise sur l’événementiel local avec une croisière privatisée


Tags : animateur, Bruno Virlogeux, DJ, événement, NGroup, Nostalgie, Nostalgie Party



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication