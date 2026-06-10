Nostalgie Charente-Maritime mise sur l’événementiel local avec une croisière privatisée

Le jeudi 4 juin, Nostalgie Charente-Maritime a rassemblé 180 invités à l’occasion d’une "Nostalgie Party" organisée sur le Vieux-Port de La Rochelle. Pour cette opération, la station a entièrement privatisé L’Espérance, bateau de la Compagnie Interîles, le temps d’une soirée dédiée à ses auditeurs et aux clients de sa régie publicitaire locale. L’événement reposait sur une mécanique antenne entièrement locale puisque les participants ont obtenu leurs Pass VIP directement à l’antenne en réagissant aux tops départs diffusés dans le programme local de Nostalgie Charente-Maritime.
Cette activation a permis à la station de prolonger la relation avec son audience au-delà de l’écoute et de valoriser son ancrage territorial à travers une opération menée exclusivement à l’échelle locale.
Cette activation a permis à la station de prolonger la relation avec son audience au-delà de l’écoute et de valoriser son ancrage territorial à travers une opération menée exclusivement à l’échelle locale.
Une opération mêlant fidélisation des auditeurs et relation annonceurs
À travers cette initiative, Nostalgie Charente-Maritime poursuivait un double objectif : remercier ses auditeurs les plus fidèles tout en réunissant les partenaires commerciaux de la station autour d’un moment partagé. La soirée a été rythmée par un blind test musical, un cocktail dînatoire et un DJ set assuré par Bruno Virlogeux, animateur de l’antenne locale. A
u-delà de l’aspect événementiel, l’opération illustre la capacité d’une radio locale à mobiliser simultanément son antenne, son audience et son réseau d’annonceurs dans le cadre d’une action de terrain. Cette "Nostalgie Party" s’inscrit ainsi dans une logique de proximité, en associant animation d’antenne, fidélisation des auditeurs et relation avec les acteurs économiques du territoire.
u-delà de l’aspect événementiel, l’opération illustre la capacité d’une radio locale à mobiliser simultanément son antenne, son audience et son réseau d’annonceurs dans le cadre d’une action de terrain. Cette "Nostalgie Party" s’inscrit ainsi dans une logique de proximité, en associant animation d’antenne, fidélisation des auditeurs et relation avec les acteurs économiques du territoire.