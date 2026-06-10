Nostalgie Charente-Maritime mise sur l’événementiel local avec une croisière privatisée

Le jeudi 4 juin, Nostalgie Charente-Maritime a rassemblé 180 invités à l’occasion d’une "Nostalgie Party" organisée sur le Vieux-Port de La Rochelle. Pour cette opération, la station a entièrement privatisé L’Espérance, bateau de la Compagnie Interîles, le temps d’une soirée dédiée à ses auditeurs et aux clients de sa régie publicitaire locale. L’événement reposait sur une mécanique antenne entièrement locale puisque les participants ont obtenu leurs Pass VIP directement à l’antenne en réagissant aux tops départs diffusés dans le programme local de Nostalgie Charente-Maritime.

Cette activation a permis à la station de prolonger la relation avec son audience au-delà de l’écoute et de valoriser son ancrage territorial à travers une opération menée exclusivement à l’échelle locale.