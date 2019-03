Canada : les revenus des radios en baisse

Pour 2017, en plus de déclarer la majorité des revenus du secteur de la radio, ces cinq groupes de propriété détenaient la majorité des parts d’écoute dans les marchés francophone et anglophone. Dans le marché anglophone, ils détenaient ensemble 55% des parts d’écoute : BCE en tête avec 18%, suivie par Rogers avec 13% et Corus avec 12%. Dans le marché francophone, Cogeco et BCE détenaient ensemble 54% des parts d’heures d’écoute hebdomadaires moyennes en 2017 : Cogeco en tête avec 32%, suivie par BCE avec 23%.



En 2017, l’écoute de la radio dans le marché anglophone était plus fragmentée que dans le marché francophone. Les trois principales formules dans le marché anglophone détenaient environ 44% des parts d’écoute : la radio à prépondérance verbale (Radio One de la SRC) et les nouvelles à prépondérance verbale en tête avec 22%, suivies par les formules country et Top 40, détenant chacune environ 11% des parts d’écoute. Les trois principales formules dans le marché francophone détenaient environ 73% des parts d’écoute : la radio à prépondérance verbale (nouvelles à prépondérance verbale et Radio Canada Première combinées) en tête avec 37%, suivie par la formule adulte contemporain hot avec 29% et la formule 40 plus grands succès/grands succès contemporains avec 7%.