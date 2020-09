Canada : les radios communautaires soutenues par le gouvernement

Plus de 180 stations de radio étudiantes et communautaires desservent près de 3 millions de citoyens au pays. Ces stations couvrent très souvent des communautés qu’aucun autre radiodiffuseur canadien ne dessert, et, dans certains cas, dans des régions parmi les plus éloignées du pays. Elles fournissent notamment des informations essentielles et relient les collectivités canadiennes dans plus de 65 langues parlées au pays. "Les gens qui travaillent dans les radios étudiantes et communautaires au Canada ont créé davantage de contenu, tout en diffusant à distance, alors qu’une grande partie ou même presque tous leurs revenus sont disparus soudainement depuis le mois de mars" a précisé pour sa part François Coté, directeur général de l’ARCC (Alliance des radios communautaires du Canada).