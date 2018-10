Canada : Triton Digital va propulser les podcasts de Québecor

Gestion et monétisation

De plus, Québecor exploitera l’intégration de Triton à la plateforme d’Omny Studio pour capter, éditer et distribuer un contenu de balado mobilisateur à son auditoire en ligne, ainsi que le service Webcast Metrics® de Triton pour mesurer son auditoire.

"Nous sommes fiers de proposer aux Québécois un nouveau média audacieux et à la fine pointe de la technologie, a déclaré Mathieu Turbide, vice-président Contenus numériques chez Québecor. Nous nous sommes entourés des meilleurs dans leur domaine, tant à l’interne que chez nos fournisseurs de services tels que Triton Digital. Avec une expertise inégalée en audionumérique et un pôle technologique ici même à Montréal, il n’y avait pas de meilleur partenaire que Triton Digital pour amener notre projet là où il se doit."



"Avec Omny Studio, nous sommes fiers de fournir à Québecor une suite de technologies et de solutions audionumériques qui simplifient la gestion et la monétisation de leurs contenus audio et balado en continu, a indiqué John Rosso, président du développement des marchés de Triton Digital. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Québecor et nous nous réjouissons de fournir notre aide à l’évolution de leur stratégie audionumérique."