Canada : 35 radios soutenues dans le cadre de l'Initiative de journalisme local

Financée par Patrimoine canadien, l’IJL soutient le journalisme civique en augmentant la capacité journalistique, l’accès aux nouvelles locales et la consommation d’informations locales au sein de ces communautés. Le FCRC continue à s’efforcer d’offrir un financement qui reflète la diversité des stations qui diffusent au Canada.

Dans le cadre de cette ronde, CHHA Radio Voces Latinas sera la première station de radio communautaire hispanophone à être financée par l’Initiative de journalisme local. ​​Les journalistes seront situés dans 14 communautés de langue officielle minoritaire et les serviront. Cette ronde de financement soutiendra également 5 stations autochtones, soit le nombre le plus élevé de toutes les rondes de financement du FCRC à ce jour.